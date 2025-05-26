Ирина Винер: «У Анны Поповой сейчас четыре титановых позвонка в позвоночнике. Она еще будет танцевать и выступать, я уверена»

Ирина Винер рассказала об итогах операции гимнастки Анны Поповой на позвоночнике.

Попова – чемпионка России-2023 в личном многоборье по художественной гимнастике. Операцию она перенесла в декабре 2024-го.

«Она (Попова) могла бы выигрывать все, если бы только нас допустили до международных соревнований и если бы с ней не случилась беда. У нее заболела спина. Да не просто заболела, а так, что пришлось делать сложную операцию. У нее сейчас четыре титановых позвонка в позвоночнике.

Аня недавно выступала у нас на концерте с сольным номером, гнулась, тянулась и танцевала. И еще будет танцевать и выступать, я уверена. Вот что делают сила воли, характер», – сказала бывший главный тренер сборной России Ирина Винер на церемонии награждения клубной лиги по художественной гимнастике, которую также посетила Попова.