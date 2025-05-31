Виктория Листунова: «Цель – стать еще раз олимпийской чемпионкой»

Гимнастка Листунова рассказала о цели еще раз стать олимпийской чемпионкой.

Виктория Листунова в составе сборной России выиграла командные соревнования на Олимпиаде-2020 в Токио .

– Какая цель после того, как ты стала олимпийской чемпионкой?

– Стать еще раз олимпийской чемпионкой. Если бы не коронавирус, я могла и не попасть на Олимпиаду. Перенесли на год, и смогла принять участие.

– Думала, что станешь олимпийской чемпионкой в Токио?

– Перенос Олимпиады стал неожиданной новостью для всех спортсменов. Естественно, когда объявили, что допускают спортсменов, которые на год младше, была цель.

– Хотела бы быть тренером?

– Почему бы нет? Всю жизнь посвятила гимнастике, это знакомый вид, но еще серьезно не задумывалась, – сказала Листунова.