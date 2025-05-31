Виктория Листунова: «Цель – стать еще раз олимпийской чемпионкой»
Гимнастка Листунова рассказала о цели еще раз стать олимпийской чемпионкой.
Виктория Листунова в составе сборной России выиграла командные соревнования на Олимпиаде-2020 в Токио.
– Какая цель после того, как ты стала олимпийской чемпионкой?
– Стать еще раз олимпийской чемпионкой. Если бы не коронавирус, я могла и не попасть на Олимпиаду. Перенесли на год, и смогла принять участие.
– Думала, что станешь олимпийской чемпионкой в Токио?
– Перенос Олимпиады стал неожиданной новостью для всех спортсменов. Естественно, когда объявили, что допускают спортсменов, которые на год младше, была цель.
– Хотела бы быть тренером?
– Почему бы нет? Всю жизнь посвятила гимнастике, это знакомый вид, но еще серьезно не задумывалась, – сказала Листунова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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