Ангелина Мельникова: «Я выступала и с флагом, и без флага, и в допинговый скандал, и в ковид, и в спортивную изоляцию попала. Интересно, что же дальше»
Мельниковой 24 года, она олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике.
«К сожалению, на Всемирную летнюю универсиаду, которая будет проходить в Германии в июле, мы тоже не едем.
На интересное время попала моя карьера. Я выступала и с флагом, и без флага, и в допинговый скандал, и в ковид, и в спортивную изоляцию попала, интересно, что же дальше)
Но что бы ни происходило, одно могу сказать уверенно и совершенно точно – гимнастику я люблю сильно❤️», – написала Мельникова в своем телеграм-канале.
Ранее Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, даже получившие нейтральный статус, решили отказаться от участия в ближайших международных турнирах – из-за необоснованных отказов другим гимнастам в допуске.
Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий