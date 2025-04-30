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Ангелина Мельникова: «Я выступала и с флагом, и без флага, и в допинговый скандал, и в ковид, и в спортивную изоляцию попала. Интересно, что же дальше»

Ангелина Мельникова считает, что ее карьера пришлась на «интересный» период.

Мельниковой 24 года, она олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике.

«К сожалению, на Всемирную летнюю универсиаду, которая будет проходить в Германии в июле, мы тоже не едем.

На интересное время попала моя карьера. Я выступала и с флагом, и без флага, и в допинговый скандал, и в ковид, и в спортивную изоляцию попала, интересно, что же дальше)

Но что бы ни происходило, одно могу сказать уверенно и совершенно точно – гимнастику я люблю сильно❤️», – написала Мельникова в своем телеграм-канале.

Ранее Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, даже получившие нейтральный статус, решили отказаться от участия в ближайших международных турнирах – из-за необоснованных отказов другим гимнастам в допуске.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
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