Родионенко о чемпионате мира: «Непонятно, почему наши гимнастки получили такие низкие оценки за вольные упражнения»

Родионенко считает, что россиянкам занизили оценки в квалификации на ЧМ.

По итогам квалификационного турнира в финал личного многоборья вышли россиянки Ангелина Мельникова и Людмила Рощина . В опорном прыжке в финал отобрались Мельникова и Анна Калмыкова, в упражнениях на брусьях – Мельникова и Лейла Васильева .

В вольных упражнениях и на бревне российские гимнастки не прошли в финал.

«Вчера наши девочки относительно хорошо прошли квалификацию. Но они, все трое, не имели права провалить бревно и остаться вне финала на этом снаряде. Но бревно – это коварный снаряд, так бывает.

Но что касается вольных упражнений, то мне непонятно, что за бригада судила вольные упражнения и почему наши гимнастки получили такие низкие оценки. Да, были помарки, но не столько же баллов за это снимать. Но мы предполагали заранее, что такое может случиться, у нас же выявляют сильнейших не по секундомеру», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Финал личного многоборья у женщин на чемпионате мира в Джакарте пройдет 23 октября, финалы на отдельных снарядах – 24-25 октября.

