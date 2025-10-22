  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Родионенко о чемпионате мира: «Непонятно, почему наши гимнастки получили такие низкие оценки за вольные упражнения»
1

Родионенко о чемпионате мира: «Непонятно, почему наши гимнастки получили такие низкие оценки за вольные упражнения»

Родионенко считает, что россиянкам занизили оценки в квалификации на ЧМ.

По итогам квалификационного турнира в финал личного многоборья вышли россиянки Ангелина Мельникова и Людмила Рощина. В опорном прыжке в финал отобрались Мельникова и Анна Калмыкова, в упражнениях на брусьях – Мельникова и Лейла Васильева.

В вольных упражнениях и на бревне российские гимнастки не прошли в финал.

«Вчера наши девочки относительно хорошо прошли квалификацию. Но они, все трое, не имели права провалить бревно и остаться вне финала на этом снаряде. Но бревно – это коварный снаряд, так бывает.

Но что касается вольных упражнений, то мне непонятно, что за бригада судила вольные упражнения и почему наши гимнастки получили такие низкие оценки. Да, были помарки, но не столько же баллов за это снимать. Но мы предполагали заранее, что такое может случиться, у нас же выявляют сильнейших не по секундомеру», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Финал личного многоборья у женщин на чемпионате мира в Джакарте пройдет 23 октября, финалы на отдельных снарядах – 24-25 октября.

Гимнасты вернулись, и мир в восторге от нашей звезды. Вот истории про команду – от Занина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Людмила Рощина
Лейла Васильева
спортивная гимнастика
Анна Калмыкова
logoАнгелина Мельникова
Валентина Родионенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Людмила Рощина: «В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить»
вчера, 15:39
Лейла Васильева: «У меня здесь не было права на ошибку, так как выступала на одном снаряде. Но на меня этот момент никак не давил»
вчера, 15:24
Ангелина Мельникова: «Расстроена из-за бревна, устала с него падать, и из-за вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать на них чемпионкой мира»
3вчера, 15:18
Главные новости
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов, Хасимото, Зайферт, Чжан Бохэн выступят в финале многоборья
850 минут назадLive
Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте
3сегодня, 06:00
Художественная гимнастика. Финал Кубка сильнейших. Борисова победила в обруче, мяче и ленте, Веренич – в булавах
вчера, 16:46
Людмила Рощина: «В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить»
вчера, 15:39
Лейла Васильева: «У меня здесь не было права на ошибку, так как выступала на одном снаряде. Но на меня этот момент никак не давил»
вчера, 15:24
Ангелина Мельникова: «Расстроена из-за бревна, устала с него падать, и из-за вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать на них чемпионкой мира»
3вчера, 15:18
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье, Калмыкова, Рощина и Васильева прошли в финалы
50вчера, 14:39
Валентина Родионенко: «Якубов может зацепиться за медаль в опорном прыжке. У Маринова есть шансы бороться за бронзу в многоборье»
2вчера, 13:59
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Щенятская – 2-я, Веренич – 3-я
220 октября, 20:57
Крамаренко о мотивации: «Сейчас это получение нейтрального статуса и международная арена. Я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы»
20 октября, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
99 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
18 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00