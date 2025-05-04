Серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Елена Еремина работает тренером в Саудовской Аравии

Призер ЧМ по спортивной гимнастике Еремина работает тренером в Саудовской Аравии.

Об этом рассказала бывший личный тренер Елены Ереминой Вера Киряшова.

«Лена работает в Саудовской Аравии с февраля, она подписала контракт с одним из местных клубов, где тренирует как девочек различных возрастов, так и взрослых.

У нее есть рабочая виза, Лена может ездить со своими гимнастками на соревнования и сборы по всему миру.

Конечно, она делилась со мной впечатлениями от работы там. В принципе все у Лены складывается нормально, несмотря на то, что в работе с местными спортсменками есть определенная специфика. Она уже собирается привезти своих гимнасток в Россию, к нам на сборы в Пушкин.

Спортивная гимнастика в Саудовской Аравии только начинает развиваться. Насколько я знаю, вместе с Леной в одном клубе работают еще два тренера из России.

Спортивные власти этой страны хотят вывести свою гимнастику на международный уровень, поэтому и пригласили специалистов из России», – сказала Киряшова.

Ереминой 23 года, она завершила спортивную карьеру в 2021-м из-за травм. Является серебряным призером ЧМ-2017 в многоборье, также на ее счету бронза того турнира на брусьях.