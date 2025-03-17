Мельникова об участии в Кубке мира в апреле: «У меня прекрасный настрой и отличное самочувствие. Тренировки, хоть и стали насыщеннее, даются легко»

Гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о возвращении на международную арену.

Мельникова и еще шесть российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 апреля в хорватском Осиеке.

«Я очень соскучилась по соревнованиям, поэтому рада, что апрель у меня будет таким насыщенным – два этапа Кубка мира и Кубок России. У меня прекрасный настрой и отличное самочувствие.

Тренировки, хоть и стали насыщеннее, даются легко. Но подготовку не форсируем, работаем в своем режиме», – сказала Мельникова.