Мельникова об участии в Кубке мира в апреле: «У меня прекрасный настрой и отличное самочувствие. Тренировки, хоть и стали насыщеннее, даются легко»
Гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о возвращении на международную арену.
Мельникова и еще шесть российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 апреля в хорватском Осиеке.
«Я очень соскучилась по соревнованиям, поэтому рада, что апрель у меня будет таким насыщенным – два этапа Кубка мира и Кубок России. У меня прекрасный настрой и отличное самочувствие.
Тренировки, хоть и стали насыщеннее, даются легко. Но подготовку не форсируем, работаем в своем режиме», – сказала Мельникова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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