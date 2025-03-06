Ангелина Мельникова: «Я рада возможности вернуться на международную арену. Цель – чемпионат мира в Джакарте»
Ангелина Мельникова назвала целью выступление на чемпионате мира 2025 года.
Олимпийская чемпионка Мельникова и еще 11 российских спортивных гимнастов получили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.
«Я, безусловно, рада возможности вернуться на международную арену. Буду готовиться.
Пока не знаю, какой будет ближайший старт, но цель – чемпионат мира, который пройдет в Джакарте», – сказала Мельникова.
Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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