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Бладцева, Аляева, Диденко, Касимов и Козлов выступят на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии

Пять россиян выступят на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии .

В список участников вошли Анжела Бладцева, София Аляева, Максим Диденко, Данила Касимов и Кирилл Козлов.

Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4-6 апреля в итальянском Риччоне.

Россияне на международных турнирах под эгидой FIG выступают в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
Прыжки на батуте
Кубок мира
сборная России по прыжкам на батуте
сборная России жен (прыжки на батуте)
Кирилл Козлов
logoАнжела Бладцева
София Аляева
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