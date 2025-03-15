Бладцева, Аляева, Диденко, Касимов и Козлов выступят на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии
Пять россиян выступят на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии .
В список участников вошли Анжела Бладцева, София Аляева, Максим Диденко, Данила Касимов и Кирилл Козлов.
Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4-6 апреля в итальянском Риччоне.
Россияне на международных турнирах под эгидой FIG выступают в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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