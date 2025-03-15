Бладцева, Аляева, Диденко, Касимов и Козлов выступят на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии

Пять россиян выступят на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии .

В список участников вошли Анжела Бладцева, София Аляева, Максим Диденко, Данила Касимов и Кирилл Козлов. Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4-6 апреля в итальянском Риччоне. Россияне на международных турнирах под эгидой FIG выступают в нейтральном статусе.