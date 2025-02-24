Батутистка Лямина о Кубке мира: «Думала, что будет много косых взглядов, но оказалось, что все нормально и очень гостеприимно»
Лямина победила на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку. Она выступала в нейтральном статусе.
– 14 февраля ты стала одним из четырех российских спортсменов, которые получили нейтральный статус. Когда ты узнала эту новость?
– Так же, как и все, 14 февраля, буквально за несколько дней до этапа Кубка мира в Баку.
– Но твой тренер, Светлана Малазония, получила статус чуть позже, и был момент, когда казалось, что ты едешь, а она – нет. Это сказалось?
– Да, начала переживать. По тренеру новостей не было, и мы стали думать, как быть, если она не сможет поехать. Нужно было как-то собраться, настроиться даже в случае, если тренера не будет.
– В твоих комбинациях в полуфинале и финале были небольшие ошибки в приземлении, с чем они связаны?
– Дело в том, что перед этапом я заболела и приехала туда с простудой, которая мешала, конечно, выступать. Был жуткий кашель, из-за которого я даже дышать нормально не могла. <...>
– Второе место в итоге заняла американка Анастасия Качалова, удалось с ней пообщаться?
– Да, она хорошо, без акцента говорит по-русски. Но мы просто перекинулись дежурными фразами, поздравили друг друга, не более того.
– Какая была атмосфера на Кубке? Спокойно? Или заметила косые взгляды?
– Было спокойно. Думала, что будет много косых взглядов, но оказалось, что все нормально и очень гостеприимно, – сказала спортсменка.
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