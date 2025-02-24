Батутистка Лямина о Кубке мира: «Думала, что будет много косых взглядов, но оказалось, что все нормально и очень гостеприимно»

Батутистка Александра Лямина поделилась впечатлениями от участия в Кубке мира.

Лямина победила на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку. Она выступала в нейтральном статусе.

– 14 февраля ты стала одним из четырех российских спортсменов, которые получили нейтральный статус. Когда ты узнала эту новость?

– Так же, как и все, 14 февраля, буквально за несколько дней до этапа Кубка мира в Баку.

– Но твой тренер, Светлана Малазония, получила статус чуть позже, и был момент, когда казалось, что ты едешь, а она – нет. Это сказалось?

– Да, начала переживать. По тренеру новостей не было, и мы стали думать, как быть, если она не сможет поехать. Нужно было как-то собраться, настроиться даже в случае, если тренера не будет.

– В твоих комбинациях в полуфинале и финале были небольшие ошибки в приземлении, с чем они связаны?

– Дело в том, что перед этапом я заболела и приехала туда с простудой, которая мешала, конечно, выступать. Был жуткий кашель, из-за которого я даже дышать нормально не могла. <...>

– Второе место в итоге заняла американка Анастасия Качалова, удалось с ней пообщаться?

– Да, она хорошо, без акцента говорит по-русски. Но мы просто перекинулись дежурными фразами, поздравили друг друга, не более того.

– Какая была атмосфера на Кубке? Спокойно? Или заметила косые взгляды?

– Было спокойно. Думала, что будет много косых взглядов, но оказалось, что все нормально и очень гостеприимно, – сказала спортсменка.