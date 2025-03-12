Олимпийский чемпион Давид Белявский вошел в состав президиума Федерации гимнастики России

Давид Белявский вошел в состав президиума Федерации гимнастики России.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-президент ФГР Никита Нагорный.

«Один из самых выдающихся гимнастов нашей страны, олимпийский чемпион — Давид Белявский включен в состав Президиума Федерации гимнастики России.

Давид будет представлять интересы гимнастики в Уральском федеральном округе! Но важная новость не только в этом: он займется созданием комиссии спортсменов.

Этот орган будет помогать молодым атлетам решать важные вопросы, проводить мастер-классы, вдохновлять подрастающее поколение своим опытом и поддерживать гимнастов, заканчивающих спортивную карьеру — помогать им найти себя в жизни после большого спорта», – написал Нагорный.