Никита Нагорный: «Чем больше наших спортсменов будут выигрывать медали – неважно в каком статусе, – тем быстрее мы вернем наш флаг и гимн»
«Считаю, чем больше наших спортсменов будут выигрывать медали на международных соревнованиях – неважно в каком статусе, – тем быстрее мы вернем наш флаг и гимн. Мировое сообщество видит, что в той же спортивной гимнастике конкуренция сильно упала в отсутствие россиян.
Вернувшись на международные старты, мы опять начнем завоевывать награды, и многим покажется абсурдом, что у россиян нет флага и гимна. Хотя немало людей, думаю, уже сейчас считают это нелепицей.
Олимпиада-2024, перед стартом которой Международный олимпийский комитет (МОК) пытался всяческим образом ущемить права отобравшихся российских спортсменов и не пустить их в Париж, осталась в прошлом. Сейчас действует другая история, когда идет взаимодействие федераций профильных видов спорта.
МОК, напомню, может давать только рекомендации международным федерациям, которые являются сами по себе самостоятельными. И одна за одной эти организации принимают решение допускать наших спортсменов в нейтральном статусе», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Нагорный.
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