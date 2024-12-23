Никита Нагорный: «Чем больше наших спортсменов будут выигрывать медали – неважно в каком статусе, – тем быстрее мы вернем наш флаг и гимн»

Никита Нагорный считает, что победы россиян помогут вернуть флаг на турниры.

«Считаю, чем больше наших спортсменов будут выигрывать медали на международных соревнованиях – неважно в каком статусе, – тем быстрее мы вернем наш флаг и гимн. Мировое сообщество видит, что в той же спортивной гимнастике конкуренция сильно упала в отсутствие россиян.

Вернувшись на международные старты, мы опять начнем завоевывать награды, и многим покажется абсурдом, что у россиян нет флага и гимна. Хотя немало людей, думаю, уже сейчас считают это нелепицей.

Олимпиада-2024, перед стартом которой Международный олимпийский комитет (МОК) пытался всяческим образом ущемить права отобравшихся российских спортсменов и не пустить их в Париж, осталась в прошлом. Сейчас действует другая история, когда идет взаимодействие федераций профильных видов спорта.

МОК, напомню, может давать только рекомендации международным федерациям, которые являются сами по себе самостоятельными. И одна за одной эти организации принимают решение допускать наших спортсменов в нейтральном статусе», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Нагорный .