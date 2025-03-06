Гимнаст Маринов заявил, что пока не думает о полученном нейтральном статусе.

«Да, меня можно поздравить с получением нейтрального статуса.

Но, если честно, я пока об этом не думаю. Главная задача — восстановить плечо», — сказал Даниел Маринов.

Мельникова, Маринов и еще 10 российских гимнастов получили нейтральные статусы