Маринов о получении нейтрального статуса: «Я пока об этом не думаю. Главная задача — восстановить плечо»
Гимнаст Маринов заявил, что пока не думает о полученном нейтральном статусе.
«Да, меня можно поздравить с получением нейтрального статуса.
Но, если честно, я пока об этом не думаю. Главная задача — восстановить плечо», — сказал Даниел Маринов.
Мельникова, Маринов и еще 10 российских гимнастов получили нейтральные статусы
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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