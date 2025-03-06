Гимнаст Маринов восстанавливается после травмы плеча и не выступит на ближайших этапах Кубка мира

Даниел Маринов не выступит на ближайших этапах Кубка мира по спортивной гимнастике.

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Маринов и еще 11 россиян получили нейтральный статус.

«Восстанавливающийся после травмы плеча Даниел Маринов не сможет выступить на ближайших этапах Кубка мира, которые пройдут весной.

Мы будем на его рассчитывать только в следующем году, а в этом он, возможно, начнет выступления только в конце сентября на чемпионате России», – сказал Алфосов.

Даниелу Маринову 20 лет, он является чемпионом России в многоборье и победителем Игр БРИКС.