Гимнаст Маринов восстанавливается после травмы плеча и не выступит на ближайших этапах Кубка мира
Даниел Маринов не выступит на ближайших этапах Кубка мира по спортивной гимнастике.
Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.
Маринов и еще 11 россиян получили нейтральный статус.
«Восстанавливающийся после травмы плеча Даниел Маринов не сможет выступить на ближайших этапах Кубка мира, которые пройдут весной.
Мы будем на его рассчитывать только в следующем году, а в этом он, возможно, начнет выступления только в конце сентября на чемпионате России», – сказал Алфосов.
Даниелу Маринову 20 лет, он является чемпионом России в многоборье и победителем Игр БРИКС.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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