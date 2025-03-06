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Алфосов о российских гимнастах на Кубке мира: «Возможно, есть вариант войти в число участников этапа в Хорватии в апреле»

Российские гимнасты могут начать сезон на втором этапе Кубка мира в Хорватии.

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов.

Ранее Даниел Маринов, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Маринов восстанавливается после травмы плеча и не выступит на ближайших этапах Кубка мира. 

«На мартовский этап Кубка мира в Турции уже нет возможности заявиться. Но, возможно, есть вариант у наших нейтральных гимнастов успеть войти в число участников этапа Кубка мира в Хорватии.

Все будет зависеть от того, успеем ли подать все документы в международную федерацию и оформить визы», – сказал Алфосов.

Второй этап Кубка мира пройдет с 10 по 13 апреля в хорватском Осиеке. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Валерий Алфосов
ТАСС
logoсборная России по спортивной гимнастике
Кубок мира
спортивная гимнастика
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