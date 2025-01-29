Маринов о том, что ему не присвоили ЗМС: «Мне было бы неловко перед олимпийскими чемпионами, которые до этого звания шли тернистыми путями, а я просто выиграл Игры БРИКС»

Маринов заявил, что ему было бы неловко получать ЗМС за победу на Играх БРИКС.

В октябре гимнаст Даниел Маринов перенес операцию на плече.

– На Играх БРИКС ты делал «Диамидовского» и «Типпельта» на брусьях, «Ткачева ноги вместе» и «чешские» обороты на перекладине. Для данных элементов нужны сильные и подвижные плечи. По твоей оценке, сколько еще нужно времени, чтобы восстановить такой набор трудности?

– Врачи говорили, что четыре – шесть месяцев. Но, как подсказывает практика, люди, которым делали операцию на плече, восстанавливают эти элементы месяцев через восемь-девять. А на то, чтобы собрать комбинацию на кольцах, требуется до года. Не хочу загадывать, но буду стараться справиться месяцев за семь. Думаю, что месяца через два уже получится делать вольные, опорный и коня. Брусья, перекладина и кольца потребуют больше времени, особенно кольца.

– Все это происходит в момент, когда парни из сборной подают заявки на нейтральный статус и собираются ехать на Кубки мира. А ты только начал подходить к некоторым снарядам. Что в голове?

– Есть какой-то закон подлости. Когда я был в молодежном составе, у нас почти вся сборная ездила на первенство Европы, на первенство мира, а я не мог, потому что не подходил по возрасту. Когда стал подходить – была пандемия коронавируса. И вот после пандемии я здоровый вышел на помост – Россию отстранили от международных стартов. Я так нигде на международной арене и не выступал. А сейчас, когда появляется возможность поехать на Кубки мира, я восстанавливаюсь после операции.

– Ты из-за этого закона подлости до сих пор мастер спорта. Победителю Игр БРИКС в художественной гимнастике Лале Крамаренко присвоили ЗМС, а тебе – нет.

– Видимо, чтобы не расслаблялся. Мне, честно говоря, было бы даже неловко перед олимпийскими чемпионами, которые до этого звания шли такими тернистыми путями, а я просто выиграл Игры БРИКС , – сказал Маринов.