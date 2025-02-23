«Я подумала, что эта пара будет влюбленной. Так и случилось». Винер о помолвке Авериной и Соловьева

Ирина Винер высказалась о помолвке Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.

Фигурист Соловьев ранее сделал предложение гимнастке Авериной . Они вместе выступают в ледовом шоу «Ледниковый период».

«Дина – девочка очень умная, мотивированная. По тому, как она сливалась с этой музыкой, как они были вместе и сливались друг с другом [в «Ледниковом периоде»], я подумала, что эта пара будет влюбленной. Так оно и случилось», – сказала бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер .

Аверина – 18-кратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике.

Соловьев – олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире фигуристов, чемпион Европы и бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду.

На «Ледниковом» опять свадьба: Дина Аверина и Дмитрий Соловьев! А кого еще сводил проект?