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Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова выиграла многоборье, Киреева – 2-я, Янус – 3-я

Борисова выиграла многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Чемпионат России

Москва

Личное многоборье

1. Мария Борисова – 116,700

2. Карина Киреева – 113,400

3. Ульяна Янус – 111,800

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Мария Борисова
Карина Киреева
чемпионат России
художественная гимнастика
результаты
Ульяна Янус
logoсборная России (художественная гимнастика)
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