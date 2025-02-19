Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова выиграла многоборье, Киреева – 2-я, Янус – 3-я
Борисова выиграла многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика
Чемпионат России
Москва
Личное многоборье
1. Мария Борисова – 116,700
2. Карина Киреева – 113,400
3. Ульяна Янус – 111,800
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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