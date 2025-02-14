Кудрявцева – Винер: «Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастике во всем мире! Спасибо за все»
Яна Кудрявцева заявила, что Винер – олицетворение художественной гимнастики.
12 февраля Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.
«Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастике во всем мире! Спасибо за все💔», – написала серебряный призер Олимпиады-2016.
Ирина Винер уходит из гимнастики: от гегемонии России до поражения в Токио и фразы про «бомжей»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Яны Кудрявцевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем