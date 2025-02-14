Кудрявцева – Винер: «Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастике во всем мире! Спасибо за все»

Яна Кудрявцева заявила, что Винер – олицетворение художественной гимнастики.

12 февраля Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастике во всем мире! Спасибо за все💔», – написала серебряный призер Олимпиады-2016.

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