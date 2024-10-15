Яна Кудрявцева: «Мы в очень хороших отношениях с Винер. Мои дети относятся к ней как к Богу»

Яна Кудрявцева рассказала об отношениях с Ириной Винер.

Кудрявцева – серебряный призер Рио-2016 по художественной гимнастике, 13-кратная чемпионка мира.

– Чего не хватает современной системе художественной гимнастики?

– Я бы ничего не меняла. Тяжелый для меня вопрос, но меня все устраивает.

– Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Как думаете, вектор развития гимнастики останется прежним?

– Ирина Александровна настолько долго была главной фигурой, что если говорить слово художественная гимнастика, то сразу представляется она. Думаю, она еще долгое время будет внутри гимнастики.

– Вы сейчас с ней в каких взаимоотношениях?

– В очень хороших. Мои дети ее очень хорошо знают, относятся к ней как к Богу. Если видят нашу совместную фотографию, то всегда говорят, что это Ирина Александровна Винер.

– Дочки понимают масштаб ее личности?

– Понимают масштаб и уважают ее. Мы тренировались как-то в Новогорске, они увидели ее фото и хвастались, что знают ее лично. Помню, Ева выступала на концерте, я ее причесывала, а она мне сказала, что Ирина Александровна будет на выступлении. Я говорю: «Ты, наверное, что-то перепутала». А она ответила, что им сказали готовиться к ее приходу, – сказала Кудрявцева.