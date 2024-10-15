0

Яна Кудрявцева: «Мы в очень хороших отношениях с Винер. Мои дети относятся к ней как к Богу»

Яна Кудрявцева рассказала об отношениях с Ириной Винер.

Кудрявцева – серебряный призер Рио-2016 по художественной гимнастике, 13-кратная чемпионка мира. 

– Чего не хватает современной системе художественной гимнастики?

– Я бы ничего не меняла. Тяжелый для меня вопрос, но меня все устраивает.

– Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Как думаете, вектор развития гимнастики останется прежним?

– Ирина Александровна настолько долго была главной фигурой, что если говорить слово художественная гимнастика, то сразу представляется она. Думаю, она еще долгое время будет внутри гимнастики.

– Вы сейчас с ней в каких взаимоотношениях?

– В очень хороших. Мои дети ее очень хорошо знают, относятся к ней как к Богу. Если видят нашу совместную фотографию, то всегда говорят, что это Ирина Александровна Винер.

– Дочки понимают масштаб ее личности?

– Понимают масштаб и уважают ее. Мы тренировались как-то в Новогорске, они увидели ее фото и хвастались, что знают ее лично. Помню, Ева выступала на концерте, я ее причесывала, а она мне сказала, что Ирина Александровна будет на выступлении. Я говорю: «Ты, наверное, что-то перепутала». А она ответила, что им сказали готовиться к ее приходу, – сказала Кудрявцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Гимнастика в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Яна Кудрявцева: «Олимпиада никогда снилась. Не было и такого, что предмет теряла во сне»
1сегодня, 08:12
Капранова о допуске гимнасток: «Сейчас работаем над тем, чтобы выходить на международную арену»
сегодня, 07:51
Чусовитина об Олимпиаде-2028: «Я нацелена на Лос-Анджелес, но нужно учитывать физическое состояние. Восстанавливаться стало намного тяжелее»
вчера, 07:05
Оксана Чусовитина: «Надеюсь, вы сможете увидеть меня на следующей Олимпиаде»
213 октября, 16:29
49-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на турнире в Новосибирске
4013 октября, 06:47
Ирину Винер исключили из состава Совета по развитию физкультуры и спорта
7012 октября, 17:59
49-летняя Чусовитина выиграла квалификацию в опорном прыжке на турнире в Новосибирске
1212 октября, 12:45
Крамаренко о продолжении карьеры: «Продолжаю работать ради детей, зрителей, их отдачи. Ради семьи, ради Винер, которая столько в меня вложила»
110 октября, 15:32
Дина Аверина: «Большую часть времени я сейчас посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы, работаем над шоу»
8 октября, 18:06
Дина Аверина о переходах российских спортсменов в другие сборные: «Почему нет? Это их право и решение»
18 октября, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
710 октября, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1230 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55