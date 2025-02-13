Александра Солдатова: «Винер научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера больше никогда не будет»

Солдатова считает, что такого тренера, как Ирина Винер, больше никогда не будет.

Ранее Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«У меня не хватит слов, чтобы в полной мере описать мою любовь и благодарность Ирине Александровне. Именно она по-настоящему познакомила меня с миром художественной гимнастики. Для меня она не просто тренер, а намного-намного больше.

Больше всего я скучаю именно по нашим тренировкам. Каждый раз, когда мы их начинали, время словно останавливалось. Ирина Александровна начинала создавать нечто большее, чем просто спорт. Это было настоящим искусством. Каждый элемент, каждый взгляд, каждое движение. Мы все оттачивали до идеала.

Она научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера, как Ирина Александровна, больше никогда не будет. И это не просто слова. Она уникальный и легендарный человек.

Не могу передать словами, насколько я ей благодарна и насколько счастлива, что именно с ней я прошла свой спортивный путь», — написала четырехкратная чемпионка мира в соцсети.