  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Александра Солдатова: «Винер научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера больше никогда не будет»
0

Александра Солдатова: «Винер научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера больше никогда не будет»

Солдатова считает, что такого тренера, как Ирина Винер, больше никогда не будет.

Ранее Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. 

«У меня не хватит слов, чтобы в полной мере описать мою любовь и благодарность Ирине Александровне. Именно она по-настоящему познакомила меня с миром художественной гимнастики. Для меня она не просто тренер, а намного-намного больше.

Больше всего я скучаю именно по нашим тренировкам. Каждый раз, когда мы их начинали, время словно останавливалось. Ирина Александровна начинала создавать нечто большее, чем просто спорт. Это было настоящим искусством. Каждый элемент, каждый взгляд, каждое движение. Мы все оттачивали до идеала.

Она научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера, как Ирина Александровна, больше никогда не будет. И это не просто слова. Она уникальный и легендарный человек.

Не могу передать словами, насколько я ей благодарна и насколько счастлива, что именно с ней я прошла свой спортивный путь», — написала четырехкратная чемпионка мира в соцсети. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Александры Солдатовой
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoИрина Винер
logoАлександра Солдатова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Венера Зарипова: «В Израиле художественная гимнастика приобрела большую популярность благодаря Винер»
сегодня, 08:22
Ольга Капранова: «Винер создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело. Меня Ирина Александровна научила всему»
вчера, 20:28
Яна Батыршина: «Уверена, что после ухода Винер с поста главного тренера наша сборная слабее не будет»
вчера, 17:45
Рекомендуем
Главные новости
Венера Зарипова: «В Израиле художественная гимнастика приобрела большую популярность благодаря Винер»
сегодня, 08:22
Лала Крамаренко: «Если восстановлюсь, буду выступать, если не получится, то продолжу в другой сфере»
сегодня, 08:21
Крамаренко о травме: «Операция была довольно непростая, но надеюсь, что все будет хорошо и начну выступать»
сегодня, 06:49
Ольга Капранова: «Винер создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело. Меня Ирина Александровна научила всему»
вчера, 20:28
Яна Батыршина: «Уверена, что после ухода Винер с поста главного тренера наша сборная слабее не будет»
вчера, 17:45
Аверины – Винер: «Вы настоящая легенда, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога»
1вчера, 16:11
Крамаренко – Винер: «Благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта»
вчера, 15:42
Елена Вайцеховская: «Даже странно, что Винер не ушла после Токио. Было совершенно очевидно, что мировая гимнастика ее как бы отторгает»
18вчера, 13:26
Алина Кабаева: «Уход Винер – это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости»
46вчера, 13:13
Дегтяреву в ближайшее время представят кандидатуру главного тренера сборной России по художественной гимнастике на замену Винер
7вчера, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
16 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Рекомендуем