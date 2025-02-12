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Ольга Капранова: «Винер создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело. Меня Ирина Александровна научила всему»

Ольга Капранова назвала Ирину Винер эпохой художественной гимнастики.

Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Ирина Александровна Винер – настоящая эпоха художественной гимнастики! Она вкладывает всю себя в работу. Она создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело.

Меня Ирина Александровна научила всему. Я бесконечно благодарна судьбе, что мне выпал шанс тренироваться и учиться под руководством великого тренера.

Три главных правила, которым меня учит Ирина Александровна, – это не бояться ошибиться, постоянно учиться и, если даже что-то пошло не так, уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее.

Спасибо вам за все победы», – написала вице-президент Федерации гимнастики России, 10-кратная чемпионка мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ольги Капрановой
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
Ольга Капранова
logoИрина Винер
Федерация гимнастики России
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