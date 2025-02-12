Ольга Капранова: «Винер создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело. Меня Ирина Александровна научила всему»
Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.
«Ирина Александровна Винер – настоящая эпоха художественной гимнастики! Она вкладывает всю себя в работу. Она создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело.
Меня Ирина Александровна научила всему. Я бесконечно благодарна судьбе, что мне выпал шанс тренироваться и учиться под руководством великого тренера.
Три главных правила, которым меня учит Ирина Александровна, – это не бояться ошибиться, постоянно учиться и, если даже что-то пошло не так, уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее.
Спасибо вам за все победы», – написала вице-президент Федерации гимнастики России, 10-кратная чемпионка мира.
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