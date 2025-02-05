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Отец Крамаренко: «Если через два месяца Лала будет чувствовать себя хорошо, можно будет начать тренировочный процесс»

Отец гимнастки Лалы Крамаренко высказался о ее будущем в спорте.

Летом чемпионка Европы по художественной гимнастике перенесла операцию на мениске.

«Сейчас Лала восстанавливается. После операции прошел продолжительный период времени, но боль все‑таки остается. Поэтому врачи, которые осматривали ее в Израиле, сказали, что нужно дать паузу в месяц‑два, чтобы посмотреть, как поведет себя колено после реабилитации. Если через два месяца она будет чувствовать себя хорошо, то можно будет начать тренировочный процесс.

Сама травма оказалась очень непростой, даже немецкие специалисты не давали гарантию, что после нее все будет благополучно. Такое случается в большом спорте.

Для меня как для отца главное – здоровье моей дочки. Она выложилась на последних Играх БРИКС через боль, которая нарастала в течение года подготовки к соревнованиям. К этому в спорте всегда нужно быть готовым», – сказал тренер вратарей футбольного ЦСКА Дмитрий Крамаренко.

Хаос вокруг операции для гимнастки Крамаренко: Винер обвинила врачей – те не согласились

Нашей лучшей гимнастке удалили здоровый рог мениска. Мы поговорили с экспертом, который видел снимки до и после

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (художественная гимнастика)
Лала Крамаренко
Дмитрий Крамаренко
травмы
художественная гимнастика
Игры БРИКС
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