Лалу Крамаренко не включили в новый пул допинг-тестирования РУСАДА

Чемпионку Европы, России и Игр БРИКС по художественной гимнастике Лалу Крамаренко не включили новый пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС. 20-летняя спортсменка продолжает восстановление после тяжелой травмы колена.

В четвертом квартале 2024 года Крамаренко входила в расширенный пул тестирования вместе с чемпионкой России Анной Поповой. В новом пуле место сохранила только Попова, которая сейчас также восстанавливается после травмы.

В 2024-м Крамаренко чаще других спортсменок из сборной России по художественной гимнастике проходила проверку РУСАДА на допинг – три раза.

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