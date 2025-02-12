Олег Белозеров: «Под руководством Винер наша сборная стала признанным лидером мирового спорта. Ее огромный опыт будет востребован тренерским сообществом»
Сегодня стало известно, что Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.
Ранее, в 2024 году, она покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики – эта организация вошла в новую объединенную Федерацию гимнастики России (ФГР).
«Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях. Федерация гимнастики России выражает благодарность Ирине Александровне за ее личный вклад в развитие художественной гимнастики.
Уверен, что ее огромный опыт будет востребован тренерским сообществом, тем более что сегодня многие ее ученики сами стали успешными наставниками», – сказал президент ФГР Олег Белозеров.
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