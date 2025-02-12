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Олег Белозеров: «Под руководством Винер наша сборная стала признанным лидером мирового спорта. Ее огромный опыт будет востребован тренерским сообществом»

Глава Федерации гимнастики России выразил благодарность Ирине Винер.

Сегодня стало известно, что Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

Ранее, в 2024 году, она покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики – эта организация вошла в новую объединенную Федерацию гимнастики России (ФГР). 

«Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях. Федерация гимнастики России выражает благодарность Ирине Александровне за ее личный вклад в развитие художественной гимнастики.

Уверен, что ее огромный опыт будет востребован тренерским сообществом, тем более что сегодня многие ее ученики сами стали успешными наставниками», – сказал президент ФГР Олег Белозеров. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Федерация гимнастики России
Олег Белозеров
logoИрина Винер
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
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