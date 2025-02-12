Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике после 24 лет работы
Она занимала эту должность с 2001 года.
«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.
Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача – не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками.
Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений», – говорится в заявлении Ирины Винер.
Она выразила благодарность всем спортсменкам, коллегам и болельщикам, а также отметила, что «художественная гимнастика остается в надежных руках».
В октябре прошлого года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Организация вошла в новую объединенную Федерацию гимнастики России.
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