Суд во Владимире временно отстранил от работы тренера, которой предъявлено обвинение в жестоком обращении с гимнастками
Ранее воспитанница владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила родителям о физическом и психологическом насилии со стороны тренера Анастасии Савватеевой-Субботиной.
Адвокат Владислав Луньков опубликовал в VK ролик, где представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на девочку, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения. В отношении тренера возбудили уголовное дело.
В следственном управлении СК по региону сообщили о возбуждении дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким с ним обращением).
«Рассмотрено судом ходатайство следователя, оно удовлетворено. Тренер временно отстранен от должности», – рассказал источник «Р-Спорта».
Женщине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.
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