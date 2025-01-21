Суд во Владимире временно отстранил от работы тренера, которой предъявлено обвинение в жестоком обращении с гимнастками

Суд во Владимире отстранил от работы тренера после инцидента с гимнастками.

Ранее воспитанница владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила родителям о физическом и психологическом насилии со стороны тренера Анастасии Савватеевой-Субботиной.

Адвокат Владислав Луньков опубликовал в VK ролик, где представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на девочку, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения. В отношении тренера возбудили уголовное дело.

В следственном управлении СК по региону сообщили о возбуждении дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким с ним обращением).

«Рассмотрено судом ходатайство следователя, оно удовлетворено. Тренер временно отстранен от должности», – рассказал источник «Р-Спорта».

Женщине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.