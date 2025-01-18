Родионенко о выступлениях Листуновой за итальянский клуб: «То, что это возможный шаг к смене гражданства – глупости. У Виктории этого даже в мыслях нет»
Гимнастка Виктория Листунова не собирается переходить в другую страну.
Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Ранее стало известно, что 19-летняя спортсменка получила предложение выступать за итальянский клуб Ginnastica Riccione Academy.
«Листунова едет выступать в Италию 4 февраля за клуб. А то, что это возможный шаг к смене гражданства – глупости.
У Листуновой даже в мыслях нет поменять гражданство. Ей нет смысла этого делать», – сказала Родионенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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