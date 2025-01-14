Участница Олимпиады-2020 Елена Герасимова завершила карьеру в сборной России
Об этом сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.
«Лена Герасимова приняла решение завершить спортивную карьеру, но хочет продолжать выступать на студенческих соревнованиях.
Спортсменку в последние годы преследовали травмы, из-за этого ей очень тяжело было переносить тренировочные нагрузки, которые испытывают члены сборной.
Герасимова – очень честный и очень ответственный человек. Поэтому она пришла и сказала, что хочет завершить карьеру и выступать только на студенческих соревнованиях.
Я знаю, насколько эта девочка ответственная и трудолюбивая, поэтому мы предложили ей подумать над тем, чтобы стать в будущем тренером молодежной сборной на одном из снарядов. Мы на нее будем рассчитывать.
А сейчас она работает тренером в гимнастическом центре Антона Голоцуцкова», – сказала Родионенко.
Герасимовой 20 лет, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, участницей Олимпиады-2020 в Токио.
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