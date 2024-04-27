Гимнастка Шкатова: «Когда нам поставили белый флаг, было сразу понятно, что мы не пойдем махать им»

Ангелина Шкатова высказалась о решении FIG убрать элементы российских гимнасток.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на три года удалила из правил пять элементов, названных именами российских гимнасток – Зарины Гизиковой, Ольги Капрановой и Дарьи Трубниковой.

«Я уже ничему не удивляюсь. В последнее время все грустно. Изначально, когда нам поставили белый флаг, было сразу понятно, что нет, мы не пойдем махать белым флагом.

Все что сейчас происходит – мы от этого становимся сильнее, растем в своей стране, поднимаем уровень. У нас очень умные, талантливые детки. Я уверена, что в перспективе все наладится, Россия снова покажет!

Тем не менее у нас есть Игры БРИКС, Игры Дружбы, мы не стоим на месте, развиваемся», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 и трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Шкатова.