Гимнастка Шкатова: «Когда нам поставили белый флаг, было сразу понятно, что мы не пойдем махать им»

Теги художественная гимнастика FIG сборная России (художественная гимнастика) Ангелина Шкатова Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Ангелина Шкатова высказалась о решении FIG убрать элементы российских гимнасток.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на три года удалила из правил пять элементов, названных именами российских гимнасток – Зарины Гизиковой, Ольги Капрановой и Дарьи Трубниковой.

«Я уже ничему не удивляюсь. В последнее время все грустно. Изначально, когда нам поставили белый флаг, было сразу понятно, что нет, мы не пойдем махать белым флагом.

Все что сейчас происходит – мы от этого становимся сильнее, растем в своей стране, поднимаем уровень. У нас очень умные, талантливые детки. Я уверена, что в перспективе все наладится, Россия снова покажет!

Тем не менее у нас есть Игры БРИКС, Игры Дружбы, мы не стоим на месте, развиваемся», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 и трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Шкатова.

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