Дарья Дмитриева: «Винер делает очень много для гимнасток, но ценят это не все. Благодаря ей гимнастика в России находится на таком высоком уровне»

Дарья Дмитриева рассказала, что Ирина Винер очень много делает для гимнасток.

– Не могу не спросить про Ирину Винер. У вас нет обид или осталась одна благодарность?

– Благодаря Ирине Александровне я добилась таких результатов в спорте. Понятно, что в работе были какие-то отрицательные моменты, но хорошего было намного больше. Благодаря Винер гимнастика в России находится на таком высоком уровне. Лично меня Ирина Александровна очень любила, помогала мне. Она делает очень много для гимнасток, но ценят это не все.

– Наверняка запомнили какую-то фразу Винер, которая идет с вами по жизни?

– Лучше расскажу историю, которую всегда вспоминаю.

Однажды я работала с тренером Ольгой Владимировной Буяновой, но ничего не хотела делать. Тут в зал зашла Ирина Александровна. А когда она приходит на тренировку, ты автоматически отрываешь попу от ковра и начинаешь работать. Но я решила, что продолжу лениться. Я в тот день ощущала себя богиней, сидела на середине и мешала всем тренироваться. Тренер злилась, но ничего не могла сделать.

Я думала, что Винер бросит в меня микрофон или тапок. Но она подозвала моего тренера и сказала: «Оля, если ты такой плохой тренер, что не можешь заставить тренироваться гимнастку, то собирай вещи и уезжай в Иркутск». Ольга Владимировна ушла из зала, а Ирина Александровна подозвала меня, сказала, что я крутая гимнастка и могу выбирать себе любого тренера.

Я была в шоке от ее поступка и попросила вернуть Буянову. Винер сказала: «Тогда беги за ней, цени своего тренера и не заставляй меня злиться», – сказала серебряный призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике.