Дмитриева о тратах: «Только недавно перестала все скупать. У меня три огромные гардеробные, у детей вещей еще больше»
– Вы сказали, что в детстве жили в бедной обстановке. У вас был такой период, когда дорвались до денег и беспорядочно их тратили?
– Я больше скажу: только недавно перестала все скупать. В детстве у меня было катастрофически мало одежды. Я смотрела, как одеваются другие, и мне тоже хотелось. Первые заработанные деньги уходили на первостепенные нужды, а уже потом я покупала много шмоток. Мне хотелось, чтобы мама наконец-то начала хорошо одеваться, я покупала вещи ей и брату. Я не могла надышаться, было страшно, что снова не будет хватать денег.
Сейчас у меня три огромные гардеробные. Недавно раздавала вещи подругам, они вывозили их чемоданами.
– Наверное, сейчас больше хочется покупать вещи не себе, а детям?
– У детей вещей еще больше, чем у меня. Особенно много одежды я покупала первым сыновьям – Макару и Гордею. С младшими детьми уже решила успокоиться. Думаю, вещей мне хватит еще на троих детей.
– Какая самая дорогая вещь в вашем гардеробе?
– Наверное, это сумка Hermes, – сказала серебряный призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике.
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