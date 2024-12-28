Непомнящий о штрафе за нарушение дресс-кода: «Надеюсь, эти 200 долларов пойдут в Фонд исследований шахматной моды»
Непомнящий высказался о штрафе за нарушение дресс-кода на ЧМ по быстрым шахматам.
Россиянина оштрафовали на 200 долларов за то, что он пришел на игру в кроссовках.
«Как только что мне сказал главный арбитр, никто иной, как Ахмед Адли (египетский шахматист – Sports), считает, что шахматист не должен так одеваться.
Так что надеюсь, что штраф в размере 200 долларов пойдет в Фонд исследований шахматной моды», – написал Непомнящий.
«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Яна Непомнящего
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем