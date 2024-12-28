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Непомнящий о штрафе за нарушение дресс-кода: «Надеюсь, эти 200 долларов пойдут в Фонд исследований шахматной моды»

Непомнящий высказался о штрафе за нарушение дресс-кода на ЧМ по быстрым шахматам.

Россиянина оштрафовали на 200 долларов за то, что он пришел на игру в кроссовках.

«Как только что мне сказал главный арбитр, никто иной, как Ахмед Адли (египетский шахматист – Sports), считает, что шахматист не должен так одеваться.

Так что надеюсь, что штраф в размере 200 долларов пойдет в Фонд исследований шахматной моды», – написал Непомнящий.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Яна Непомнящего
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чемпионат мира по быстрым шахматам
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