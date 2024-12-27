Винер о том, почему не ностальгирует по СССР: «Иногда заходили в магазин, а там был только березовый сок»
Ирина Винер призналась, что не ностальгирует по СССР.
«Я была свидетелем, когда люди переодевали куртки наизнанку, чтобы получить еще кусок сыра. Было такое время, когда были еще эти «колбасные поезда». Молодые люди об этом не знают.
Какие-то моменты были очень хорошие, а какие-то моменты были очень сложные. Иногда заходили в магазин, а там был только березовый сок», – рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ютуб-канал «Респиратор Бабушкина»
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