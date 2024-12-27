Винер про слова о «команде бомжей»: «Мои слова перефразировали наши прекрасные журналисты. А я сказала совсем другое»

Ирина Винер заявила, что не называла наших атлетов командой бомжей на ОИ-2024.

«Вообще-то, что я высказала, немного было перефразировано. Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда.

Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа . Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы.

А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово бомжи. А я сказала совсем другое», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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