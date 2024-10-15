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Капранова о допуске гимнасток: «Сейчас работаем над тем, чтобы выходить на международную арену»

Капранова сообщила, что работает над выходом гимнасток на международную арену.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы выходить на международную арену. Нам необходимо искать возможности для полноценного выхода, развивать равноправное и без каких-либо дискриминационных условий сотрудничество как для участия в олимпийском движении, так и для сотрудничества с Международной федерацией гимнастики, руководствуясь всем известными принципами олимпизма.

Конечно же, также приоритетом для нас являются такие форматы соревнований, как Игры БРИКС, соревнования в рамках стран СНГ и ШОС, клубные лиги и многие другие.

У нас очень много всего достигнуто и реализовано в художественной гимнастике благодаря Ирине Александровне Винер. И уверена, все вместе мы сможем еще больше», – сказала вице-президент Федерации гимнастики России Ольга Капранова.

«Буду ли я консультироваться с Ириной Винер на посту вице-президента Федерации гимнастики России? Мы только начали свою работу. Планируем строить ее успешно. Ирина Александровна нам очень многое дала, она нас всему обучила, она всегда рядом с нами. Мы в одной команде», – добавила Капранова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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