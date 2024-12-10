Призер Олимпиады-2024 Давтян о российской Премьер-лиге: «Атмосфера получше, чем в Бундеслиге и французской Лиге 1. Больше народа, ажиотаж, телевидение»

Призер Олимпиады-2024 высоко оценил гимнастические соревнования в России.

8 декабря в Москве проходил финал Премьер-лиги по спортивной гимнастике. За команду «Львы» выступал серебряный призер ОИ-2024 из Армении Артур Давтян .

– Никита (Нагорный) молодец, что сделал ее (Премьер-лигу). У вас сейчас и так соревнований немного, спортсменам нужен адреналин. Должен быть смысл для тренировок, да и денег можно подзаработать, пока она никуда не выезжают на международные соревнования. В принципе, у вас много залов, давно можно было проводить клубные соревнования в России.

Я планировал выступать на «Кубке Воронина», Нагорный позвонил, сказал, что сразу после финалов еще будет клубный турнир. Отказываться не стал, через два часа после соревнований выступить еще – нетрудно.

– Какие впечатления от участия?

– Мне очень понравилось. Эмоции, все круто.

– Если сравнивать с зарубежными Лигами, где громче и ярче?

– Здесь мне больше понравилось. Атмосфера получше, чем в Бундеслиге и французской Лиге 1. Больше народа, много детей, ажиотаж, телевидение, прямая трансляция.

– Со стороны не было, скажем так, препятствий насчет участия в российском турнире?

– Не отговаривали. Было небольшое напряжение – в том плане, будут ли у нас проблемы, если мы приедем в Россию, а потом поедем на международные соревнования. Узнали, нам сказали, что никаких проблем вроде бы не будет, поэтому спокойно приехали. Если бы были проблемы, то, к сожалению, не смогли бы приехать, – рассказал Давтян.