Призер Олимпиады-2024 Давтян: «Без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места. Обидно, что спортсмены не могут выступать»

Призер ОИ-2024 Артур Давтян заявил, что без российских гимнастов легче побеждать.

«Как и любой другой спортсмен, я считаю, что спорт должен быть в стороне от политики. Скажу честно, без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях, потому что на всех снарядах россияне были в числе основных претендентов на медали.

Но мы сами никак не сможем исправить ситуацию и вернуть ребят обратно на международные старты. Конечно, обидно, что спортсмены не могут выступать, нам остается ждать, когда на соревнования вернутся все сильнейшие.

Я очень давно не выступал в Москве (Давтян участвует в Кубке Воронина, который проходит в Москве 7-8 декабря – Спортс’‘), где живет очень много моих родственников.

Да, этот сезон был для меня очень трудным, меня беспокоят боли в руке и колене, но я все равно решил приехать сюда, чтобы стартовать на Кубке Воронина и повидаться заодно с близкими мне людьми. Да, сегодня на помост выйдут не самые сильные спортсмены, но мне все равно интересно на них посмотреть», – сказал армянский гимнаст Давтян .

Давтяну 32 года, он серебряный олимпийский призер Парижа-2024 в опорном прыжке. Также на его счету бронза Токио-2020 на этом же снаряде.