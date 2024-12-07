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Призер Олимпиады-2024 Давтян: «Без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места. Обидно, что спортсмены не могут выступать»

Призер ОИ-2024 Артур Давтян заявил, что без российских гимнастов легче побеждать.

«Как и любой другой спортсмен, я считаю, что спорт должен быть в стороне от политики. Скажу честно, без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях, потому что на всех снарядах россияне были в числе основных претендентов на медали.

Но мы сами никак не сможем исправить ситуацию и вернуть ребят обратно на международные старты. Конечно, обидно, что спортсмены не могут выступать, нам остается ждать, когда на соревнования вернутся все сильнейшие. 

Я очень давно не выступал в Москве (Давтян участвует в Кубке Воронина, который проходит в Москве 7-8 декабря – Спортс’‘), где живет очень много моих родственников.

Да, этот сезон был для меня очень трудным, меня беспокоят боли в руке и колене, но я все равно решил приехать сюда, чтобы стартовать на Кубке Воронина и повидаться заодно с близкими мне людьми. Да, сегодня на помост выйдут не самые сильные спортсмены, но мне все равно интересно на них посмотреть», – сказал армянский гимнаст Давтян.

Давтяну 32 года, он серебряный олимпийский призер Парижа-2024 в опорном прыжке. Также на его счету бронза Токио-2020 на этом же снаряде.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
сборная Армении
logoАртур Давтян
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