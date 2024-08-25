Титов считает, что Ватанабе будет претендовать на пост главы МОК: «Для нас его избрание было бы неплохим вариантом»

Теги спортивная гимнастика МОК World Athletics (IAAF) Себастьян Коу ФСГР Моринари Ватанабе Василий Титов Гимнастика

Василий Титов назвал Моринаре Ватанабе возможным претендентом на пост главы МОК.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее сообщил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году. Японец Ватанабе сейчас возглавляет Международную федерацию гимнастики (FIG).

«Я не хочу заниматься предсказаниями, сейчас определяется окончательный состав претендентов. В этом списке могут оказаться разные люди, в том числе те, приход которых может существенно усложнить характер нашего диалога с МОК. В первую очередь я говорю о Себастьяне Коу.

Так что сейчас оценивать трудно, нужно посмотреть на окончательный список. Будет ли в нем Ватанабе? Полагаю, что он будет претендентом. Думаю, что для нас его избрание было бы неплохим вариантом, потому что, несмотря на давление со стороны правительства его страны, он сделал все, чтобы FIG приняла решение о возврате наших спортсменов на свои соревнования.

Да, не удалось до конца дожать тему получения нейтрального статуса – сейчас правила скорее запретительные, чем реально способствующие защите интересов спортсменов, но тем не менее он понимает, что без россиян мировой гимнастики и спорта не может быть. Он в правильном смысле хороший политик», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Титов.

 

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

4 комментария
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Для нас товарищ Титов любой президент МОК будет нормальным, если наша страна будет заниматься исключительно собой и своими гражданами на своей территории, а еще со всеми торговать, а не ….ать и всё!!!
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существенно усложнить характер нашего диалога с МОК" --- Никакого диалога с МОК нет и не будет, ибо ОКР забанен всерьёз и надолго не за баловство с допингом.
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без россиян мировой гимнастики и спорта не может быть." --- А он есть. И будет. Кто из российских гимнастов выступал на олимпиаде?
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