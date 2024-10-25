Валентина Родионенко: «Есть надежды, что санкции снимут, нас вернут на международную арену. В МОК, судя по всему, грядут большие перемены»

Валентина Родионенко предрекла «большие перемены» в МОК.

Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов ранее был переизбран в исполком международной федерации (FIG).

«Слава богу, что это произошло, могли и не переизбрать Титова. Еще на предыдущих выборах были трудности с попаданием в исполком. Поэтому сейчас тем более были опасения. Хорошо, что все закончилось благополучно.

Конечно, есть надежды, что санкции снимут, нас вернут на международную арену. Хотя тут больше зависит от выборов главы Международного олимпийского комитета (МОК) в марте.

Ватанабэ тоже переизбрали на пост главы FIG, но он же метит и в МОК. Там в целом, судя по всему, грядут большие перемены. А в вопросах допуска и санкций все диктует именно МОК. Во всяком случае в предыдущий олимпийский цикл именно за ним было решающее слово», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко.