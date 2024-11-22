Ирина Винер: «Я не исключаю, что российские гимнастки будут выступать в 2025-м в нейтральном статусе»
Ирина Винер не исключила, что ее гимнастки будут выступать в нейтральном статусе.
Винер – главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
«Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
В апреле состоятся этапы Кубка мира в дружественных России Азербайджане и Узбекистане. В Баку и Ташкенте очень соскучились по нашим прекрасным девочкам и их выступлениям», – сказала Винер.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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