Лала Крамаренко: «Травма меня почти не беспокоит. В целом готовы ставить новые упражнения, готовиться к сезону»

Лала Крамаренко рассказала, что травма ее почти не беспокоит.

В конце июля гимнастка перенесла операцию в связи с травмой колена.

«Травма меня почти не беспокоит, есть некоторые моменты, которыми мы занимаемся. Но в целом готовы ставить новые упражнения, придумывать новые элементы, готовиться к новому сезону», – сказала Крамаренко.

Накануне Крамаренко присудили Национальную спортивную премию в номинации «Гордость России» как спортсменке года.