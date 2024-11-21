Лала Крамаренко: «Травма меня почти не беспокоит. В целом готовы ставить новые упражнения, готовиться к сезону»
Лала Крамаренко рассказала, что травма ее почти не беспокоит.
В конце июля гимнастка перенесла операцию в связи с травмой колена.
«Травма меня почти не беспокоит, есть некоторые моменты, которыми мы занимаемся. Но в целом готовы ставить новые упражнения, придумывать новые элементы, готовиться к новому сезону», – сказала Крамаренко.
Накануне Крамаренко присудили Национальную спортивную премию в номинации «Гордость России» как спортсменке года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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