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Гимнастка Крамаренко и легкоатлет Пронкин стали спортсменами года в России

Гимнастка Лала Крамаренко стала лауреатом Национальной спортивной премии.

Торжественная церемония вручения наград прошла сегодня в здании Министерства спорта РФ в Москве. 

Крамаренко победила в номинации «Гордость России: спортсменка года». 

«Рада присутствовать здесь, для меня большая честь. Огромная благодарность (министру спорта) Михаилу Дегтяреву, это победа всей моей большой команды, Ирины Александровны (Винер), без которой ничего не было бы. Низкий вам поклон. Спасибо маме, папе, сестре, — сказала Крамаренко со сцены.

Крамаренко – чемпионка Европы по художественной гимнастике в команде, многократная чемпионка России. Ее соперницами в номинации были чемпионка Европы по шорт-треку Екатерина Алдошкина и двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова.

В номинации «Спортсмен года» победил призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин. Также на награду претендовали хоккеист Илья Набоков и олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Министерство спорта России
Лала Крамаренко
художественная гимнастика
logoМатч ТВ
logoсборная России (художественная гимнастика)
Валерий Пронкин
метания
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