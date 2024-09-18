Даниэл Маринов в октябре перенесет операцию на плече
Гимнаст Даниел Маринов в начале октября перенесет операцию на плече.
Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
«Маринову будут делать операцию на плече, она запланирована на 3 октября, делать ее будут в клинике Федерального медико-биологического агентства в Москве.
Надеюсь, что к чемпионату России, который пройдет весной следующего года, Даниел успеет восстановиться», – сказала Родионенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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