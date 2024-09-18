Даниэл Маринов в октябре перенесет операцию на плече

Гимнаст Даниел Маринов в начале октября перенесет операцию на плече.

Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«Маринову будут делать операцию на плече, она запланирована на 3 октября, делать ее будут в клинике Федерального медико-биологического агентства в Москве.

Надеюсь, что к чемпионату России, который пройдет весной следующего года, Даниел успеет восстановиться», – сказала Родионенко.