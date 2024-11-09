  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Далалоян о продолжении карьеры: «Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если нас допустят до Олимпиады-2028, почему нет?»
0

Далалоян о продолжении карьеры: «Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если нас допустят до Олимпиады-2028, почему нет?»

Гимнаст Артур Далалоян заявил о готовности продолжать карьеру до Олимпиады-2028.

«Единственная и главная моя мотивация продолжать соревноваться – это любовь к спорту и ничто другое. Поэтому поддерживаю свою форму. Думаю, в следующем году увидимся на спортивной арене.

Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если вдруг нас допустят до Олимпиады в 2028 году, почему бы нет?! Я готов пройти этот олимпийский цикл», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoЛос-Анджелес-2028
logoАртур Далалоян
Рекомендуем
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Нагорный о гимнастической Премьер-лиге: «В наших интересах максимально быстро выстроить взаимоотношения с иностранными спортсменами»
428 октября, 12:57
Далалоян о возможном допуске на Олимпиаду-2028: «Если мы начнем работать в усиленном режиме, то будем претендовать на медали»
110 августа, 09:15
Валентина Родионенко: «Если бы Игры дружбы состоялись, как это было запланировано, то Далалоян и Нагорный обязательно выступили бы на Кубке России»
26 июля, 09:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Олег Матыцин: «Не знаю, произойдет ли в 2025 году позитивный сдвиг по отношению к российскому спорту. Все зависит прежде всего от нас»
1сегодня, 08:56
Чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Семенова собирается выступать за Армению
сегодня, 07:16
Василий Титов будет руководить исполкомом ОКР до выборов нового главы организации
17 ноября, 11:33
Гимнасты Маринов и Найдин перенесли операции и смогут возобновить полноценные тренировки в декабре
28 октября, 17:38
Нагорный о гимнастической Премьер-лиге: «В наших интересах максимально быстро выстроить взаимоотношения с иностранными спортсменами»
428 октября, 12:57
Ирина Винер: «Крамаренко чувствует себя прилично, восстанавливается»
126 октября, 20:13
Анастасии Близнюк предложили продолжить работу со сборной Китая по художественной гимнастике
126 октября, 08:33
Ирина Винер: «Будем надеяться, что Ватанабе будет думать о прогрессе художественной гимнастики. Без России, Беларуси это очень сложно»
325 октября, 14:14
Валентина Родионенко: «Есть надежды, что санкции снимут, нас вернут на международную арену. В МОК, судя по всему, грядут большие перемены»
1225 октября, 13:51
Четверо россиян избраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики
25 октября, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
710 октября, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1230 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55