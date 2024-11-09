Далалоян о продолжении карьеры: «Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если нас допустят до Олимпиады-2028, почему нет?»

Гимнаст Артур Далалоян заявил о готовности продолжать карьеру до Олимпиады-2028.

«Единственная и главная моя мотивация продолжать соревноваться – это любовь к спорту и ничто другое. Поэтому поддерживаю свою форму. Думаю, в следующем году увидимся на спортивной арене.

Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если вдруг нас допустят до Олимпиады в 2028 году, почему бы нет?! Я готов пройти этот олимпийский цикл», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.