Далалоян о продолжении карьеры: «Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если нас допустят до Олимпиады-2028, почему нет?»
Гимнаст Артур Далалоян заявил о готовности продолжать карьеру до Олимпиады-2028.
«Единственная и главная моя мотивация продолжать соревноваться – это любовь к спорту и ничто другое. Поэтому поддерживаю свою форму. Думаю, в следующем году увидимся на спортивной арене.
Здоровье у меня есть, форма хорошая, поэтому если вдруг нас допустят до Олимпиады в 2028 году, почему бы нет?! Я готов пройти этот олимпийский цикл», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости