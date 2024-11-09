Чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Семенова собирается выступать за Армению
Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в составе сборной России Александра Семенова собирается выступать на международных соревнованиях за Армению.
Об этом сообщила мать и тренер спортсменки Виктория Текель.
«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях.
Она также намерена продолжать выступать на внутрироссийских стартах и проводить в Великом Новгороде соревнования своего имени. Выступления за Армению никак не помешают этому и не отразятся на ее деятельности по популяризации художественной гимнастики в нашей стране», – сказала Текель.
Семеновой 26 лет, в 2014-м она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. В последние годы выступает в индивидуальных упражнениях.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий