Чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Семенова собирается выступать за Армению

Чемпионка мира по художественной гимнастике из России хочет выступать за Армению.

Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в составе сборной России Александра Семенова собирается выступать на международных соревнованиях за Армению.

Об этом сообщила мать и тренер спортсменки Виктория Текель.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях.

Она также намерена продолжать выступать на внутрироссийских стартах и проводить в Великом Новгороде соревнования своего имени. Выступления за Армению никак не помешают этому и не отразятся на ее деятельности по популяризации художественной гимнастики в нашей стране», – сказала Текель.

Семеновой 26 лет, в 2014-м она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. В последние годы выступает в индивидуальных упражнениях.