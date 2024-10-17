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Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»

Марк Кондратюк рассказал о своих попытках прыгнуть четверной аксель и сальто.

«Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал, потому что не видел смысла в этом. Попытки были адекватные для человека, который учит новый элемент. Сказать, что они были какими-то выдающимися – нет. Близко ли это – скорее тоже нет.

Насчет сальто Светлана Владимировна [Соколовская] очень боится. Она взяла с меня слово. Конечно, она меня особо не спрашивала, но очень-очень попросила не прыгать сальто. Хотя я умею на полу сальто назад. Меня олимпийский чемпион [по спортивной гимнастике] Никита Нагорный обучал.

Не сомневаюсь, что если пойду на льду исполнять сальто, я его сделаю. Но меня попросили… Она очень переживает. Поэтому на льду не делаю», – рассказал чемпион Европы 2022 года по фигурному катанию Кондратюк.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoсборная России
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoПервый канал
мужское катание
Светлана Соколовская
logoНикита Нагорный
logoМарк Кондратюк
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