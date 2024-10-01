Никита Нагорный: «Гимнастика будет всегда в приоритете, и должность вице-президента по спортивной гимнастике тоже самая важная»

Нагорный высказался о назначении вице-президентом Федерации гимнастики России.

«Сейчас у меня появилась новая должность. Все знают, что спортивная гимнастика является для меня любимым видом спорта, которому я посвятил всю свою жизнь. Поэтому гимнастика, конечно, будет всегда в приоритете.

И должность вице-президента по спортивной гимнастике тоже самая важная. Что касается остальных, то, возможно, от чего-то придется в ближайшее время отказаться. Я думаю, до конца года будут приняты решения», – сказал Никита Нагорный.