Никита Нагорный: «Гимнастика будет всегда в приоритете, и должность вице-президента по спортивной гимнастике тоже самая важная»
Нагорный высказался о назначении вице-президентом Федерации гимнастики России.
«Сейчас у меня появилась новая должность. Все знают, что спортивная гимнастика является для меня любимым видом спорта, которому я посвятил всю свою жизнь. Поэтому гимнастика, конечно, будет всегда в приоритете.
И должность вице-президента по спортивной гимнастике тоже самая важная. Что касается остальных, то, возможно, от чего-то придется в ближайшее время отказаться. Я думаю, до конца года будут приняты решения», – сказал Никита Нагорный.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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