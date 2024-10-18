Ирина Винер: «Очень надеемся, что клубные лиги дадут возможность выступать нам на равных с другими клубами»

Ирина Винер высказалась о клубных соревнованиях в художественной гимнастике.

«Сейчас при таких обстоятельствах сложно выступать без флага, без гимна, но мы все равно нашли другие формы. Мы очень надеемся, что клубные лиги, соревнования, которые дают нам возможность выступать в клубной форме, поднимать флаг клуба, дадут возможность выступать нам на равных с другими клубами.

Тем более что страны БРИКС, ШОС нам большие друзья, мы будем также помогать другим странам. Мы сами готовили себе конкурентов, сейчас у нас тренируется много гимнасток из Азии, Африки, Непала, они скоро встанут на уровень и будут показывать высокие результаты.

Спортсменов, которые показывают результаты на уровне чемпионатов мира и Европы, тоже нужно награждать. У нас на Кубке России выступали 90 команд, 80 регионов, среди них Курск, Белгород, Запорожье, Донецк, Луганск, у нас в сборной три девочки из ДНР. Эти соревнования сейчас являются стимулом, знаменем.

Новое поколение наших детей должно расти в духе патриотизма, но не о котором говорят, а которое мы должны показывать», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.