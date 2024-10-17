Нагорный анонсировал клубную Премьер-лигу по гимнастике: «Планируем реализовать до конца 2024 года»

Олимпийский чемпион и вице‑президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный рассказал о запуске клубной Премьер-лиги.

«На госсовет приезжает глава Федерации гимнастики России Олег Валентинович Белозеров, он будет предлагать и обсуждать, в том числе вместе с президентом страны, идеи развития гимнастики в России. Со своей стороны пытаемся найти единомышленников для того, чтобы усилить, улучшить новые форматы проведения соревнований по спортивной гимнастике.

Это тот же формат, на который мы сегодня очень плотно работаем. В этом году он уже будет представлен, планируем его реализовать до конца 2024 года. Это гимнастическая Премьер‑лига – клубная система по спортивной гимнастике, – рассказал Нагорный.