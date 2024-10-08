Дина Аверина о переходах российских спортсменов в другие сборные: «Почему нет? Это их право и решение»

Дина Аверина рассказала, как относится к смене гражданства российскими спортсменами.

«Смена спортивного гражданства – не новая практика. Она была всегда, как в гимнастике, так и в других видах спорта.

Если наши спортсмены сейчас хотят добиться каких-то личных результатов в спорте, то почему нет? Это их право и их решение», – сказала серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике.